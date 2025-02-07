07 февраля 2025

Главную ледовую переправу ЯНАО закрыли из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Для водителей развернуты три пункта обогрева
Для водителей развернуты три пункта обогрева Фото:

В ЯНАО закрыто движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги», — написано в telegram-канале ведомства.

Помимо этого, мэрия Лабытнанги приняла решение перекрыть участок дороги микрорайон Обской — Харп. Для комфорта водителей глава города Марина Тресков поручила развернуть пункты обогрева в начальной школе Харпа, школе №5 в микрорайоне Обской и зале ожидания ЖД вокзала «Лабытнанги».

В ЯНАО 8 февраля прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать более 30 метров в секунду. Также ожидаются мокрый снег, метель и гололедно-изморозевые отложения.

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В ЯНАО закрыто движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги», — написано в telegram-канале ведомства. Помимо этого, мэрия Лабытнанги приняла решение перекрыть участок дороги микрорайон Обской — Харп. Для комфорта водителей глава города Марина Тресков поручила развернуть пункты обогрева в начальной школе Харпа, школе №5 в микрорайоне Обской и зале ожидания ЖД вокзала «Лабытнанги». В ЯНАО 8 февраля прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать более 30 метров в секунду. Также ожидаются мокрый снег, метель и гололедно-изморозевые отложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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