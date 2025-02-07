07 февраля 2025

Британцы возглавят контактную группу по Украине

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Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое состоится 12 февраля в Брюсселе Фото:

Великобритания впервые возьмет на себя роль председателя на заседании контактной группы по Украине (UDCG), которое состоится 12 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

«На контактной группе по обороне Украины, первом совещании под председательством Соединенного Королевства, Пит Хегсет подтвердит приверженность президента [США Дональда] Трампа дипломатическому прекращению [конфликта] на Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с лидером Украины Владимиром Зеленским. Указанные меры принимаются в качестве выражения поддержки киевского режима. 

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Великобритания впервые возьмет на себя роль председателя на заседании контактной группы по Украине (UDCG), которое состоится 12 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. «На контактной группе по обороне Украины, первом совещании под председательством Соединенного Королевства, Пит Хегсет подтвердит приверженность президента [США Дональда] Трампа дипломатическому прекращению [конфликта] на Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности»,— говорится в сообщении на сайте ведомства. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с лидером Украины Владимиром Зеленским. Указанные меры принимаются в качестве выражения поддержки киевского режима. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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