Россияне перестали брать кредиты

Жители России получили от банков кредитов всего на 441 млрд рублей, что почти вполовину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в данных аналитической консалтинговой компании Frank RG.
«В январе 2025 года объем выданных кредитов, в который вошли кредиты наличными, ипотека, автокредиты и POS-кредиты, составил всего 441 млрд рублей. По сравнению с январем 2024 года показатель рухнул на 47%», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков.
Ранее объем выдачи ипотек в стране снизился более чем в два раза, составив 127 млрд рублей. При этом объем автокредитования уменьшился на 36%, передает «Национальная служба новостей».
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