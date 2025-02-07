07 февраля 2025

Россияне перестали брать кредиты

Банки выдали россиянам 441 млрд в кредит за январь
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки выдали меньше займов россиянам
Банки выдали меньше займов россиянам Фото:

Жители России получили от банков кредитов всего на 441 млрд рублей, что почти вполовину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в данных аналитической консалтинговой компании Frank RG.

«В январе 2025 года объем выданных кредитов, в который вошли кредиты наличными, ипотека, автокредиты и POS-кредиты, составил всего 441 млрд рублей. По сравнению с январем 2024 года показатель рухнул на 47%», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков.

Ранее объем выдачи ипотек в стране снизился более чем в два раза, составив 127 млрд рублей. При этом объем автокредитования уменьшился на 36%, передает «Национальная служба новостей».

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Жители России получили от банков кредитов всего на 441 млрд рублей, что почти вполовину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в данных аналитической консалтинговой компании Frank RG. «В январе 2025 года объем выданных кредитов, в который вошли кредиты наличными, ипотека, автокредиты и POS-кредиты, составил всего 441 млрд рублей. По сравнению с январем 2024 года показатель рухнул на 47%», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Ранее объем выдачи ипотек в стране снизился более чем в два раза, составив 127 млрд рублей. При этом объем автокредитования уменьшился на 36%, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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