Минобороны требует миллионы от РЖД

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Детали дела против РЖД не уточняются
Детали дела против РЖД не уточняются Фото:

Министерство обороны РФ подало иск на сумму более 5,5 миллиона рублей к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом стало известно из материалов дела в Арбитражном суде Москвы.

«Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО „Российские железные дороги“ — пять миллионов 515 тысяч 579 рублей», — информацию передает агентство ТАСС. Подробности искового заявления, а также статус его принятия к производству Арбитражным судом Москвы на данный момент не уточняются.

Ранее URA.RU писало об аресте замначальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова* (находится в списке террористов и экстремистов РФ). Его арестовали по обвинению в участии в террористической организации «Артподготовка»** (признана в России экстремистской военным судом). Дело начали еще летом 2024-го.

*Юрий Мартьянов находится в списке террористов и экстремистов РФ

**Движение «Артподготовка» признано террористическим и экстремистским в России на основании решения 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня 2020 года

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Министерство обороны РФ подало иск на сумму более 5,5 миллиона рублей к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом стало известно из материалов дела в Арбитражном суде Москвы. «Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО „Российские железные дороги“ — пять миллионов 515 тысяч 579 рублей», — информацию передает агентство ТАСС. Подробности искового заявления, а также статус его принятия к производству Арбитражным судом Москвы на данный момент не уточняются. Ранее URA.RU писало об аресте замначальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова* (находится в списке террористов и экстремистов РФ). Его арестовали по обвинению в участии в террористической организации «Артподготовка»** (признана в России экстремистской военным судом). Дело начали еще летом 2024-го. *Юрий Мартьянов находится в списке террористов и экстремистов РФ **Движение «Артподготовка» признано террористическим и экстремистским в России на основании решения 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня 2020 года
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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