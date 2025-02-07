07 февраля 2025

Бизнесмен рассказал, почему челябинцам нравится запрещенная пицца

Алессио Подди принял участие в проекте Марии Шаховой «Мы и они» на YouTube
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Карнавал». Екатеринбург , пицца, приготовление пиццы
О тонкостях приготовления пиццы челябинец рассказал блогера Фото:

В Италии пицца с ананасами считается вне закона, тогда как уральцами в силу менталитета блюдо с такими ингредиентами воспринимается нормально. Об этом предприниматель Алессио Подди, переехавший в Челябинск и открывший вместе с отцом сеть семейных пиццерий, рассказал в проекте Марии Шаховой «Мы и они» на YouTube.

«Пиццу с ананасами нельзя. Это уже нелегально у нас. Итальянская пицца характерна и знаменита своими рецептами — как делали наши бабушки. Там не только баланс по поводу вкуса, там еще история, эмоции. Русские же любят экспериментировать. Здесь это нормально», — подчеркнул Алессио Подди в интервью.

Кроме того, Алессио поделился своим опытом организации бизнеса и адаптации к жизни в России, уточнив различия в ценах между РФ и Италией. Также в эфире интернет-проекта он приготовил пельмени и поделился эмоциями после дегустации русского холодца.

Как сообщало URA.RU ранее, отец Алессио — Луиджи Подди, переехавший в Челябинск почти десять лет назад, стал героем шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Он рассказал о своем опыте адаптации и запуске бизнеса — сети пиццерий «Подди-Пицца».

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В Италии пицца с ананасами считается вне закона, тогда как уральцами в силу менталитета блюдо с такими ингредиентами воспринимается нормально. Об этом предприниматель Алессио Подди, переехавший в Челябинск и открывший вместе с отцом сеть семейных пиццерий, рассказал в проекте Марии Шаховой «Мы и они» на YouTube. «Пиццу с ананасами нельзя. Это уже нелегально у нас. Итальянская пицца характерна и знаменита своими рецептами — как делали наши бабушки. Там не только баланс по поводу вкуса, там еще история, эмоции. Русские же любят экспериментировать. Здесь это нормально», — подчеркнул Алессио Подди в интервью. Кроме того, Алессио поделился своим опытом организации бизнеса и адаптации к жизни в России, уточнив различия в ценах между РФ и Италией. Также в эфире интернет-проекта он приготовил пельмени и поделился эмоциями после дегустации русского холодца. Как сообщало URA.RU ранее, отец Алессио — Луиджи Подди, переехавший в Челябинск почти десять лет назад, стал героем шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Он рассказал о своем опыте адаптации и запуске бизнеса — сети пиццерий «Подди-Пицца».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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