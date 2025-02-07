Бизнесмен рассказал, почему челябинцам нравится запрещенная пицца

Алессио Подди принял участие в проекте Марии Шаховой «Мы и они» на YouTube

08 февраля 2025 в 07:24 Размер текста - 17 +

О тонкостях приготовления пиццы челябинец рассказал блогера Фото: Илья Московец © URA.RU В Италии пицца с ананасами считается вне закона, тогда как уральцами в силу менталитета блюдо с такими ингредиентами воспринимается нормально. Об этом предприниматель Алессио Подди, переехавший в Челябинск и открывший вместе с отцом сеть семейных пиццерий, рассказал в проекте Марии Шаховой «Мы и они» на YouTube. «Пиццу с ананасами нельзя. Это уже нелегально у нас. Итальянская пицца характерна и знаменита своими рецептами — как делали наши бабушки. Там не только баланс по поводу вкуса, там еще история, эмоции. Русские же любят экспериментировать. Здесь это нормально», — подчеркнул Алессио Подди в интервью. Кроме того, Алессио поделился своим опытом организации бизнеса и адаптации к жизни в России, уточнив различия в ценах между РФ и Италией. Также в эфире интернет-проекта он приготовил пельмени и поделился эмоциями после дегустации русского холодца. Как сообщало URA.RU ранее, отец Алессио — Луиджи Подди, переехавший в Челябинск почти десять лет назад, стал героем шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Он рассказал о своем опыте адаптации и запуске бизнеса — сети пиццерий «Подди-Пицца». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Италии пицца с ананасами считается вне закона, тогда как уральцами в силу менталитета блюдо с такими ингредиентами воспринимается нормально. Об этом предприниматель Алессио Подди, переехавший в Челябинск и открывший вместе с отцом сеть семейных пиццерий, рассказал в проекте Марии Шаховой «Мы и они» на YouTube. «Пиццу с ананасами нельзя. Это уже нелегально у нас. Итальянская пицца характерна и знаменита своими рецептами — как делали наши бабушки. Там не только баланс по поводу вкуса, там еще история, эмоции. Русские же любят экспериментировать. Здесь это нормально», — подчеркнул Алессио Подди в интервью. Кроме того, Алессио поделился своим опытом организации бизнеса и адаптации к жизни в России, уточнив различия в ценах между РФ и Италией. Также в эфире интернет-проекта он приготовил пельмени и поделился эмоциями после дегустации русского холодца. Как сообщало URA.RU ранее, отец Алессио — Луиджи Подди, переехавший в Челябинск почти десять лет назад, стал героем шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Он рассказал о своем опыте адаптации и запуске бизнеса — сети пиццерий «Подди-Пицца».