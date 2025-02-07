В ХМАО отремонтируют крупнейшую ГРЭС России

В ХМАО весной 2025 года начнут ремонт Сургутской ГРЭС-2, которая является крупнейшей тепловой электростанцией России. Работы начнутся в марте, сообщили в окружном правительстве.
«Сургутскую ГРЭС-2 начнут ремонтировать в марте. Работы стартуют с первого энергоблока станции, здесь отрегулируют и смажут механизмы, устранят обнаруженные дефекты. В апреле и мае специалисты проведут ремонт третьего и модернизацию четвертого энергоблоков», — рассказали в telegram-канале властей Югры.
На втором энергоблоке заменят элементы трубопровода горячего промперегрева. Также проверка ждет парогазовые энергоблоки. Будет вскрыта турбина, сотрудники осмотрят генератор.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута напугал запах газа в городе. Его причиной тогда стала закачка специального вещества на ГРЭС-2, который используется для придания запаха газу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!