07 февраля 2025

После новости URA.RU челябинская прокуратура проверит, почему онкольному мальчику не дают бесплатных лекарств

Челябинская прокуратура проверит отсутствие льготных лекарств у ребенка с раком
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители онкобольного мальчика из Кусы с мая 2024 года добиваются бесплатных лекарств
Родители онкобольного мальчика из Кусы с мая 2024 года добиваются бесплатных лекарств Фото:

Прокуратура заинтересовалась публикацией URA.RU, в которой говорится об отсутствии необходимых для жизни лекарств у мальчика с лейкозом из Кусы Челябинской области. Их школьнику должны выдавать бесплатно. Об этом говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства об основных гарантиях прав ребенка и об основах охраны здоровья граждан при обеспечении несовершеннолетнего лекарственными препаратами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Как ранее писало URA.RU, в Кусе 12-летний ребенок, борющийся с лейкозом, столкнулся с проблемой получения жизненно необходимых лекарств по льготной программе. Ребенок перенес трансплантацию костного мозга и теперь ему требуется препарат «Спрайсел». Об этом говорится в заключении врачей. Заявку родители подавали в мае и сентябре 2024 года, но лекарств так и не получили. 

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Прокуратура заинтересовалась публикацией URA.RU, в которой говорится об отсутствии необходимых для жизни лекарств у мальчика с лейкозом из Кусы Челябинской области. Их школьнику должны выдавать бесплатно. Об этом говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства. «Прокуратура проверит исполнение законодательства об основных гарантиях прав ребенка и об основах охраны здоровья граждан при обеспечении несовершеннолетнего лекарственными препаратами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, в Кусе 12-летний ребенок, борющийся с лейкозом, столкнулся с проблемой получения жизненно необходимых лекарств по льготной программе. Ребенок перенес трансплантацию костного мозга и теперь ему требуется препарат «Спрайсел». Об этом говорится в заключении врачей. Заявку родители подавали в мае и сентябре 2024 года, но лекарств так и не получили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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