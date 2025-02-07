Прокуратура заинтересовалась публикацией URA.RU, в которой говорится об отсутствии необходимых для жизни лекарств у мальчика с лейкозом из Кусы Челябинской области. Их школьнику должны выдавать бесплатно. Об этом говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства.
«Прокуратура проверит исполнение законодательства об основных гарантиях прав ребенка и об основах охраны здоровья граждан при обеспечении несовершеннолетнего лекарственными препаратами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Как ранее писало URA.RU, в Кусе 12-летний ребенок, борющийся с лейкозом, столкнулся с проблемой получения жизненно необходимых лекарств по льготной программе. Ребенок перенес трансплантацию костного мозга и теперь ему требуется препарат «Спрайсел». Об этом говорится в заключении врачей. Заявку родители подавали в мае и сентябре 2024 года, но лекарств так и не получили.
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