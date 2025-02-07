Челябинский мальчик с лейкозом не может добиться бесплатных лекарств

07 февраля 2025 в 22:40 Размер текста - 17 +

Семья мальчика с весны 2024 года не может добиться выдачи лекарства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кусе Челябинской области 12-летнему мальчику, страдающему лейкозом, не выдают льготные лекарства, необходимые для жизни. После успешной трансплантации костного мозга ребенок пошел на поправку, однако для удачного выздоровления, ему необходимы дорогостоящие препараты, сообщила URA.RU мама Александра Ольга Берсенева. «По заключению врачебных комиссий в Екатеринбурге, где мы делали пересадку костного мозга, нам необходим „Спрайсел“. Независимый онколог Челябинской области подтвердил необходимость. Наша больница в Кусе также проводила комиссию. Мы отправляли заявки на препарат в мае и сентябре 2024 года, но так и тишина», — рассказала URA.RU мама мальчика. Заключения врачей, где указано, что мальчику необходима длительная терапия «Спрайселом», имеются в распоряжении URA.RU. Кроме того, в списке назначенных лекарств значатся еще более десяти наименований. Бесплатно семья получает лишь самые «бюджетные» из них — «Омепразол», фолиевую и урсодезоксихолевую кислоту. Педиатр местной больницы на одном из приемов предложила семье заменить необходимое лекарство на аналог. Как объяснила Ольга Берсенева, препарат имеет больше побочных эффектов. Однако и на него не было предложено никаких документов. URA.RU направило официальный запрос в минздрав Челябинской области. Там агентству сообщили, что разберутся в данной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кусе Челябинской области 12-летнему мальчику, страдающему лейкозом, не выдают льготные лекарства, необходимые для жизни. После успешной трансплантации костного мозга ребенок пошел на поправку, однако для удачного выздоровления, ему необходимы дорогостоящие препараты, сообщила URA.RU мама Александра Ольга Берсенева. «По заключению врачебных комиссий в Екатеринбурге, где мы делали пересадку костного мозга, нам необходим „Спрайсел“. Независимый онколог Челябинской области подтвердил необходимость. Наша больница в Кусе также проводила комиссию. Мы отправляли заявки на препарат в мае и сентябре 2024 года, но так и тишина», — рассказала URA.RU мама мальчика. Заключения врачей, где указано, что мальчику необходима длительная терапия «Спрайселом», имеются в распоряжении URA.RU. Кроме того, в списке назначенных лекарств значатся еще более десяти наименований. Бесплатно семья получает лишь самые «бюджетные» из них — «Омепразол», фолиевую и урсодезоксихолевую кислоту. Педиатр местной больницы на одном из приемов предложила семье заменить необходимое лекарство на аналог. Как объяснила Ольга Берсенева, препарат имеет больше побочных эффектов. Однако и на него не было предложено никаких документов. URA.RU направило официальный запрос в минздрав Челябинской области. Там агентству сообщили, что разберутся в данной ситуации.