Почему генерала Гурулева выводят из комитета Госдумы по обороне

Депутат Госдумы Андрей Гурулев будет переведен из думского комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. По данным источников, причиной стали его резкие публичные высказывания, которые не нашли поддержки у руководства страны и вызвали недовольство в Думе и администрации президента.
«Именно в заявлениях генерала, по словам источников „Ъ“, в Думе, партии и близких к администрации президента, и кроется причина его отставки», — пишет «Коммерсант». По словам источников, с Гурулевым постоянно проводились разговоры на тему его высказываний, однако тот не прислушался.
Предложение о переводе Гурулева будет рассмотрено 11 февраля. Сам депутат положительно отнесся к этой инициативе, заявив, что его перевод продиктован активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах. Гурулев также пообещал продолжить решать актуальные и острые вопросы в новом комитете.
Андрей Гурулев прославился своими нестандартными выражениями. Он обозвал «гнилью» тех, кто не согласен с действующим российским президентом Владимиром Путиным, предложил воссоздать систему ГУЛАГ для тех, кто «выступает против государства», высказал идею о ядерном ударе по Нидерландам и внедрении налога на бездетность. Эта последняя инициатива вызвала критику со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что перед тем как выдвигать такие предложения, необходимо тщательно обдумывать их, чтобы не создавать панику в обществе и избегать крайних мер.
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