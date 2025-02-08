ВС РФ применяют дроны с автозахватом цели. Видео

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Российские дроны с автозахватом цели поражают бронетехнику ВСУ
Российские дроны с автозахватом цели поражают бронетехнику ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Купянском направлении операторы БПЛА первой танковой армии начали активно применять FPV-дроны с функцией автозахвата цели. Это позволяет дронам самостоятельно наводиться на обнаруженные объекты после их идентификации оператором. Об этом сообщил оператор беспилотников с позывным Цыпа.

«С помощью автозахвата мы уже поразили четыре пикапа, два американских бронетранспортера М113, и два дрона-бомбардировщика 'Баба-Яга'», — рассказал Цыпа в беседе с RT. Он отметил, что при наличии двух камер — дневной и ночной, дроны используется в основном ночью. Дневная камера позволяет обнаружить свет фонариков или фар.

FPV-дроны с автозахватом цели не требуют использования радиоканала, и поэтому они устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оператор подчеркнул, что такие дроны совершили уже более 100 вылетов и подтвердили свою эффективность.

Ранее автозахват цели был только у беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет», разработанного компанией концерна «Калашников» ZALA. Постепенно такой функцией начали оснащаться и дроны.

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На Купянском направлении операторы БПЛА первой танковой армии начали активно применять FPV-дроны с функцией автозахвата цели. Это позволяет дронам самостоятельно наводиться на обнаруженные объекты после их идентификации оператором. Об этом сообщил оператор беспилотников с позывным Цыпа. «С помощью автозахвата мы уже поразили четыре пикапа, два американских бронетранспортера М113, и два дрона-бомбардировщика 'Баба-Яга'», — рассказал Цыпа в беседе с RT. Он отметил, что при наличии двух камер — дневной и ночной, дроны используется в основном ночью. Дневная камера позволяет обнаружить свет фонариков или фар. FPV-дроны с автозахватом цели не требуют использования радиоканала, и поэтому они устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оператор подчеркнул, что такие дроны совершили уже более 100 вылетов и подтвердили свою эффективность. Ранее автозахват цели был только у беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет», разработанного компанией концерна «Калашников» ZALA. Постепенно такой функцией начали оснащаться и дроны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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