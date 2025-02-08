Путин поручил отменить НДС для некоторых товаров

Путин поручил отменить НДС для товаров благотворительным организациям
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Путин поручил рассмотреть освобождение от НДС передачи товаров благотворительности
Путин поручил рассмотреть освобождение от НДС передачи товаров благотворительности Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) передачи продовольствия и товаров организациям, деятельность которых направлена на благотворительность. Это следует из официального документа.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы ... об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям...» — сказано в документе. Текст опубликован на сайте Кремля.

Ранее в Госдуме раскрыли, кому в 2025 году положен налоговый вычел до одного миллиона рублей. Так, в России начнут действовать новые положения, касающиеся налоговых вычетов для лиц, приобретающих недвижимость через ипотечное кредитование и уплачивающих высокие тарифы налога на доходы физических лиц. Благодаря предстоящим изменениям предельная сумма налогового вычета будет увеличена до 1,1 миллиона рублей.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) передачи продовольствия и товаров организациям, деятельность которых направлена на благотворительность. Это следует из официального документа. «Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы ... об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям...» — сказано в документе. Текст опубликован на сайте Кремля. Ранее в Госдуме раскрыли, кому в 2025 году положен налоговый вычел до одного миллиона рублей. Так, в России начнут действовать новые положения, касающиеся налоговых вычетов для лиц, приобретающих недвижимость через ипотечное кредитование и уплачивающих высокие тарифы налога на доходы физических лиц. Благодаря предстоящим изменениям предельная сумма налогового вычета будет увеличена до 1,1 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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