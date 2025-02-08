Путин обеспокоился мошенническими звонками с Украины

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, ФСБ и МВД принять дополнительные меры для борьбы с преступными звонками, поступающими с Украины и из других стран, которые не входят в число дружественных государств. Это следует из официальных документов.
«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России и МВД России разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — написано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, предполагается введение других мер для защиты прав и законных интересов россиян от преступных действий, осуществляемых с использованием современных технологий.
Также российский лидер Владимир Путин дал указание изучить вопрос об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость при передаче продовольственных и других товаров организациям, занимающимся благотворительной деятельностью. Об этом говорится в официальном документе.
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