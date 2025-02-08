Путин обеспокоился мошенническими звонками с Украины

Путин поручил принять допмеры против преступных звонков с Украины
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Путин поручил принять меры для борьбы с преступными звонками с Украины
Путин поручил принять меры для борьбы с преступными звонками с Украины Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, ФСБ и МВД принять дополнительные меры для борьбы с преступными звонками, поступающими с Украины и из других стран, которые не входят в число дружественных государств. Это следует из официальных документов.

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России и МВД России разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — написано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, предполагается введение других мер для защиты прав и законных интересов россиян от преступных действий, осуществляемых с использованием современных технологий.

Также российский лидер Владимир Путин дал указание изучить вопрос об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость при передаче продовольственных и других товаров организациям, занимающимся благотворительной деятельностью. Об этом говорится в официальном документе.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, ФСБ и МВД принять дополнительные меры для борьбы с преступными звонками, поступающими с Украины и из других стран, которые не входят в число дружественных государств. Это следует из официальных документов. «Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России и МВД России разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — написано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, предполагается введение других мер для защиты прав и законных интересов россиян от преступных действий, осуществляемых с использованием современных технологий. Также российский лидер Владимир Путин дал указание изучить вопрос об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость при передаче продовольственных и других товаров организациям, занимающимся благотворительной деятельностью. Об этом говорится в официальном документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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