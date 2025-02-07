07 февраля 2025

На трассе в ХМАО КАМАЗ влетел в легковушку, есть погибший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельное ДТП произошло на трассе Сургут - Нижневартовск
Смертельное ДТП произошло на трассе Сургут - Нижневартовск Фото:

В ХМАО на трассе Сургут — Нижневартовск КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем Geely. В результате аварии один человек погиб, сообщили в Госавтоинспекции региона. 

«В Сургутском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 8 февраля около 10:40 на 83 км автодороги Сургут — Нижневартовск, водитель КАМАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Geely», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

В результате столкновения женщина, которая находилась за рулем иномарки, погибла на месте. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Место смертельного ДТП на трассе Сургут - Нижневартовск
Место смертельного ДТП на трассе Сургут - Нижневартовск
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о другом смертельном ДТП, которое случилось в ХМАО. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Mitsubishi и КАМАЗ. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.

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В ХМАО на трассе Сургут — Нижневартовск КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем Geely. В результате аварии один человек погиб, сообщили в Госавтоинспекции региона.  «В Сургутском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 8 февраля около 10:40 на 83 км автодороги Сургут — Нижневартовск, водитель КАМАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Geely», — рассказали в telegram-канале ведомства.  В результате столкновения женщина, которая находилась за рулем иномарки, погибла на месте. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало о другом смертельном ДТП, которое случилось в ХМАО. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Mitsubishi и КАМАЗ. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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