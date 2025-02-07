В ХМАО на трассе Сургут — Нижневартовск КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем Geely. В результате аварии один человек погиб, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«В Сургутском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 8 февраля около 10:40 на 83 км автодороги Сургут — Нижневартовск, водитель КАМАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Geely», — рассказали в telegram-канале ведомства.
В результате столкновения женщина, которая находилась за рулем иномарки, погибла на месте. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало о другом смертельном ДТП, которое случилось в ХМАО. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Mitsubishi и КАМАЗ. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.
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