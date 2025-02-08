Стали известны подробности атаки на Ростов-на-Дону

Кондратьев: ВСУ использовали тяжелые беспилотники для атаки на Ростов
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При атаке на Ростов ВСУ использовали дроны «Бобер» и “Лютый”
При атаке на Ростов ВСУ использовали дроны «Бобер» и “Лютый” Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные использовали беспилотники «Лютый» и «Бобер» для атаки на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Использовали дроны „Лютый“ и „Бобер“ и, наверняка, более мелкие по размеру беспилотники», — поделился Кондратьев в разговоре с aif.ru. По его словам, налет БПЛА был достаточно массированным.

Как писал «Царьград», ночью, 8 февраля, Украина совершила атаку на Ростов-на-Дону. Ряд жилых домов остался без окон, жильцов успешно эвакуировали.

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Украинские военные использовали беспилотники «Лютый» и «Бобер» для атаки на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. «Использовали дроны „Лютый“ и „Бобер“ и, наверняка, более мелкие по размеру беспилотники», — поделился Кондратьев в разговоре с aif.ru. По его словам, налет БПЛА был достаточно массированным. Как писал «Царьград», ночью, 8 февраля, Украина совершила атаку на Ростов-на-Дону. Ряд жилых домов остался без окон, жильцов успешно эвакуировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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