Стали известны подробности атаки на Ростов-на-Дону

Украинские военные использовали беспилотники «Лютый» и «Бобер» для атаки на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Использовали дроны „Лютый“ и „Бобер“ и, наверняка, более мелкие по размеру беспилотники», — поделился Кондратьев в разговоре с aif.ru. По его словам, налет БПЛА был достаточно массированным.
Как писал «Царьград», ночью, 8 февраля, Украина совершила атаку на Ростов-на-Дону. Ряд жилых домов остался без окон, жильцов успешно эвакуировали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.