Постпредство: выход Прибалтики из БРЭЛЛ навредит Евросоюзу

Страны Прибалтики рискуют столкнуться с серьезными экономическими последствиями из-за планов по выходу из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Об этом говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.
«Выход стран Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ — политически мотивированный шаг, который приведет к росту цен на электроэнергию в регионе», — говорится в заявлении. Информацию передает ТАСС.
В дипломатической миссии отметили, что подобное приведет к ухудшению надежности функционирования энергосистем и к ослаблению конкурентных позиций экономики Европейского союза.
Ранее президент РФ Владимир Путин подготовился к прекращению энергетических связей с Прибалтикой. Из БРЭЛЛ также вышли Литва, Латвия и Эстония. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что российские власти предприняли меры для защиты Калининградской области от возможной энергетической блокады со стороны Балтии, обеспечивая региону энергетическую независимость от недружественных действий соседей. В результате этого с 8 февраля энергосистема Калининградской области начнет функционировать в автономном режиме.
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