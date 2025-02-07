Путин подготовился к разрыву Прибалтики с Россией

Президент Владимир Путин подготовился к разрыву с Прибалтикой. Глава государства посвятил оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности развитию Калининградской области накануне выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единой с Россией энергосистемы. Как объяснил URA.RU ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, власти заранее защитили самый западный регион страны от попыток Прибалтики устроить энергетическую блокаду, обеспечив его независимость от недружелюбных соседей.
«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности, поэтому пообсуждаем — с учетом специфики самого региона — все эти вопросы», — заявил Путин.
Далее совещание проходило в закрытом режиме. Примечательно, что встреча прошла накануне выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единого энергокольца БРЭЛЛ, куда также входят Россия и Белоруссия. В связи с этим энергосистема Калининградской области с 8 февраля перейдет в автономный режим работы.
В Калининградской области создали свою независимую энергосистему, поэтому дефицит электричества маловероятен, считает Игорь Юшков. «Калининградская область подготовилась к развалу БРЭЛЛ, выходу Прибалтики. Раньше в регионе вообще не было никакой собственной генерации толком, но за последние десятилетия там построили газовые электростанции, крупную газовую ТЭЦ и даже специальную отдельную резервную угольную электростанцию. Теперь Калининградская область независима от внешних поставок электроэнергии», — объяснил собеседник URA.RU.
При этом российский газ попадает в Калининград через Литву, чем может воспользоваться Вильнюс, заметил Юшков. “На случай, если Литва вдруг перекроет газ, попытается устроить энергетический голод, в Калининградской области построили терминал по приему СПГ, газ будут доставлять в сжиженном виде. В Ленинградской области под это есть два завода по сжижению газа”, — рассказал эксперт.
По его мнению, после выхода из БРЭЛЛ риски возрастают именно для стран Прибалтики, которые теперь станут зависеть от поставок из Финляндии и Швеции — «ненадежных источников энергии». «Буквально на днях в Эстонии остановилась ТЭС. Они начали делать аварийный переток из России. Им напомнили, зачем вообще нужен БРЭЛЛ, подставили плечо, автоматически пошла электроэнергия. Через день это уже невозможно будет сделать», — резюмировал собеседник URA.RU.
Соглашение о параллельной работе энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ) подписали 7 февраля 2001 года в Вильнюсе. Документ решал вопрос со снабжением электричеством Калининградской области, не имеющей сухопутных границ с другими российскими регионами. Энергосистемы стран-участниц работали в режиме энергокольца на единой частоте тока 50 Гц, что позволяло осуществлять поддержку в случае аварийных ситуаций и обмениваться электроэнергией. 8 февраля Литва, Латвия и Эстония намерены отключиться от энергокольца БРЭЛЛ.
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