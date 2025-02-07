Курганская медсестра и участник СВО обратились за помощью к замгенпрокурора России Сергею Зайцеву

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев провел личный прием жителей Курганской области, которые обратились к нему со своими проблемами. В их числе — медсестра, оставшаяся без выплат, а также участник специальной военной операции, которому не выдают документ. Об этом сообщает прокуратура региона.
«В мероприятии, помимо Сергея Зайцева, также приняли участие заместитель губернатора Наталья Кириллова, руководители УФССП и филиала фонда „Защитники Отечества“ Ирина Уварова, Наталья Семина, начальник ГЖИ Дмитрий Пысин, военный комиссар области Айрат Зарипов, главы муниципалитетов. Вместе с ними Сергей Зайцев в режиме реального времени прорабатывал механизмы по скорейшему восстановлению нарушенных прав жителей», — рассказали в прокуратуре. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По данным ведомства, одно из обращений поступило от участника специальной военной операции. Он пояснил, что не может получить удостоверение ветераны боевых действий. По факту сразу была организована прокурорская проверка. Действиям сотрудников военкомата, куда обращался участник СВО, будет дана оценка. Еще одно обращение поступило о медсестры из села Корюково. Она не получила положенную выплату по программе «Земский доктор».
Кроме этого, жители Курганской области пожаловались Зайцеву на проблемы с освещением улиц в Варгашах, Сладчанке, Щучье и других населенных пунктах; бездействие управкомпаний; качество содержания автомобильных дорог. В интересах детей и подростков, пострадавших в ДТП, будут поданы иски в суд о возмещении морального вреда с виновников аварий. Решение этих и иных вопросов, с которыми курганцы обратились к руководству генпрокуратуры, поставлены на контроль ведомства.
В Курганской области недавно отмечали профессиональный праздник сотрудников прокуратуры, на котором присутствовали представители правительства и силовых ведомств. Это событие подчеркивает активное взаимодействие прокуратуры с другими структурами в решении проблем жителей региона.
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