Шквалистый ветер сорвал крышу с дома и повалил деревья в Новороссийске. Видео

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Сильный ветер снес на проезжую часть крышу в Новороссийские (архивное фото)
Сильный ветер снес на проезжую часть крышу в Новороссийские (архивное фото) Фото:

В Новороссийске на улице Лавандовой шквалистым ветром повалило деревья и снесло крышу частного дома. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель службы спасения города Алексей Одеров.

«На улице Лавандной сильными порывами ветра сорвало крышу с частного дома и положило на дорогу, при этом поломав столб», — заявил Одеров. Отмечается, что упавшую на проезжую часть крышу разбирали с помощью бензорезов, бензопил, шуруповертов и кувалд. После этого дорога была освобождена для движения транспорта.

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В Новороссийске на улице Лавандовой шквалистым ветром повалило деревья и снесло крышу частного дома. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель службы спасения города Алексей Одеров. «На улице Лавандной сильными порывами ветра сорвало крышу с частного дома и положило на дорогу, при этом поломав столб», — заявил Одеров. Отмечается, что упавшую на проезжую часть крышу разбирали с помощью бензорезов, бензопил, шуруповертов и кувалд. После этого дорога была освобождена для движения транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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