В Новороссийске на улице Лавандовой шквалистым ветром повалило деревья и снесло крышу частного дома. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель службы спасения города Алексей Одеров.
«На улице Лавандной сильными порывами ветра сорвало крышу с частного дома и положило на дорогу, при этом поломав столб», — заявил Одеров. Отмечается, что упавшую на проезжую часть крышу разбирали с помощью бензорезов, бензопил, шуруповертов и кувалд. После этого дорога была освобождена для движения транспорта.
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