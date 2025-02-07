Хоккейный клуб «Зауралье» потерпел поражение от своего прямого конкурента «Динамо-Алтай» в борьбе за выход в плей-офф, что существенно усложнило его шансы на попадание в ТОП-16 по итогам регулярного чемпионата. Эта игра имела особое значение, так как обе команды находились рядом в турнирной таблице. Об итогах матча сообщила пресс-служба курганского клуба.
«И для курганцев, и для барнаульцев плей-офф наступил уже фактически сейчас. Обе команды реально претендуют на ТОП-16, но чтобы туда попасть, им надо регулярно брать очки. Пропустили обидные голы в момент, когда игра давалась, а потом не нашли в себе сил переломить ее ход и в итоге впервые в рамках ВХЛ уступили барнаульцам», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».
Матч прошел в напряженной борьбе с переменным успехом, обе команды демонстрировали высокую мотивацию и стремление к победе. Однако, несмотря на активные попытки и моменты у ворот противника, «Зауралье» не смогло удержать преимущество, что в итоге привело к поражению в основное время со счетом 3:2.
Недавнее поражение ХК «Зауралье» от «Динамо-Алтай» усугубляет серию неудач команды, начавшуюся с проигрыша «Магнитке». Ранее хоккеисты клуба «Зауралье» из Кургана проиграли челябинской команде «Челмет». Матч закончился со счетом 2:3.
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