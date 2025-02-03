Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде из Магнитогорска. Скрин

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Курганский клуб ХК «Зауралье» проиграл команде из Магнитогорска
Курганский клуб ХК «Зауралье» проиграл команде из Магнитогорска Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский клуб «Зауралье» проиграл команде «Магнитка» из Магнитогорска. Матч закончился со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Снова провели бодрый первый период, а затем дела пошли не так, как хотелось — завершаем сложную домашнюю серию болезненным поражением от магнитогорцев. Очень много ошибались, и соперник за это наказал. В итоге чувствительное поражение», — говорится в telegram-канале хоккейного клуба «Зауралье».

Отмечается, что это был четвертый и заключительный матч в рамках очередной домашней серии. Тренер команды Артем Седунов добавил, что опытные игроки допустили необъяснимые ошибки, а в первом периоде его команда не реализовала очень много моментов. 

Статистика матча
Статистика матча
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что курганский ХК «Зауралье» обыграл команду «Южный Урал» из Орска. Матч закончился со счетом 3:2. Тренер команды Артем Седунов заявил, что игра получилась «от ножа» и отметил, что нужно было доводить дело до победы в основное время.

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Курганский клуб «Зауралье» проиграл команде «Магнитка» из Магнитогорска. Матч закончился со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Снова провели бодрый первый период, а затем дела пошли не так, как хотелось — завершаем сложную домашнюю серию болезненным поражением от магнитогорцев. Очень много ошибались, и соперник за это наказал. В итоге чувствительное поражение», — говорится в telegram-канале хоккейного клуба «Зауралье». Отмечается, что это был четвертый и заключительный матч в рамках очередной домашней серии. Тренер команды Артем Седунов добавил, что опытные игроки допустили необъяснимые ошибки, а в первом периоде его команда не реализовала очень много моментов.  Ранее URA.RU сообщало, что курганский ХК «Зауралье» обыграл команду «Южный Урал» из Орска. Матч закончился со счетом 3:2. Тренер команды Артем Седунов заявил, что игра получилась «от ножа» и отметил, что нужно было доводить дело до победы в основное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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