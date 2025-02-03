Курганский клуб «Зауралье» проиграл команде «Магнитка» из Магнитогорска. Матч закончился со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Снова провели бодрый первый период, а затем дела пошли не так, как хотелось — завершаем сложную домашнюю серию болезненным поражением от магнитогорцев. Очень много ошибались, и соперник за это наказал. В итоге чувствительное поражение», — говорится в telegram-канале хоккейного клуба «Зауралье».
Отмечается, что это был четвертый и заключительный матч в рамках очередной домашней серии. Тренер команды Артем Седунов добавил, что опытные игроки допустили необъяснимые ошибки, а в первом периоде его команда не реализовала очень много моментов.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский ХК «Зауралье» обыграл команду «Южный Урал» из Орска. Матч закончился со счетом 3:2. Тренер команды Артем Седунов заявил, что игра получилась «от ножа» и отметил, что нужно было доводить дело до победы в основное время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.