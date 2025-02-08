В случае, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский согласится на условия США о поставке редкоземельных металлов, то Украина будет «продана». В этом убежден глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
«По сути, все, что сейчас делает Зеленский, — продолжает разрушать Украину. Вернее, то, что от нее осталось», — поделился Слуцкий в разговоре с РИА Новости. Политик добавил, что президент Украины «продает Украину», соглашаясь на сделку по редкоземельным ископаемым.
По словам Слуцкого, государственность Украины подорвана, президентская власть нелегитимна, а политическая система дискредитирована. В свою очередь Россия отказывается торговать национальными интересами, подобные переговоры невозможны априори, заметил он.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп продолжает продвигать идею о получении полезных ископаемых Украины в обмен на военную помощь. В ответ на это Кремль подчеркнул, что подобная помощь предлагается исключительно на коммерческой основе, а не безвозмездной. Об этом писал «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.