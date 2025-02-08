Зеленского обвинили в торговле Родиной

Слуцкий: Зеленский «продаст Украину», если пойдет на условия США об ископаемых
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По словам Слуцкого, глава Украины продолжает уничтожать страну
По словам Слуцкого, глава Украины продолжает уничтожать страну Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский согласится на условия США о поставке редкоземельных металлов, то Украина будет «продана». В этом убежден глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«По сути, все, что сейчас делает Зеленский, — продолжает разрушать Украину. Вернее, то, что от нее осталось», — поделился Слуцкий в разговоре с РИА Новости. Политик добавил, что президент Украины «продает Украину», соглашаясь на сделку по редкоземельным ископаемым.

По словам Слуцкого, государственность Украины подорвана, президентская власть нелегитимна, а политическая система дискредитирована. В свою очередь Россия отказывается торговать национальными интересами, подобные переговоры невозможны априори, заметил он.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп продолжает продвигать идею о получении полезных ископаемых Украины в обмен на военную помощь. В ответ на это Кремль подчеркнул, что подобная помощь предлагается исключительно на коммерческой основе, а не безвозмездной. Об этом писал «Царьград».

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В случае, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский согласится на условия США о поставке редкоземельных металлов, то Украина будет «продана». В этом убежден глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. «По сути, все, что сейчас делает Зеленский, — продолжает разрушать Украину. Вернее, то, что от нее осталось», — поделился Слуцкий в разговоре с РИА Новости. Политик добавил, что президент Украины «продает Украину», соглашаясь на сделку по редкоземельным ископаемым. По словам Слуцкого, государственность Украины подорвана, президентская власть нелегитимна, а политическая система дискредитирована. В свою очередь Россия отказывается торговать национальными интересами, подобные переговоры невозможны априори, заметил он. Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп продолжает продвигать идею о получении полезных ископаемых Украины в обмен на военную помощь. В ответ на это Кремль подчеркнул, что подобная помощь предлагается исключительно на коммерческой основе, а не безвозмездной. Об этом писал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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