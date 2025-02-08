«Вырастут сугробы»: синоптик предупредил москвичей о непогоде

К выходным 15-16 февраля в Москве сформируется устойчивый снежный покров. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов. Причиной таких погодных изменений станут циклоны и атмосферные фронты, которые начнут влиять на погоду в регионе с 13 февраля.
«Опять забегаю, может быть, слишком вперед, но не могу не поделиться прогнозом, который вселяет определенную надежду на приличествующие февралю снег и метель», — заявил Шувалов. Его слова передает aif.ru.
Эксперт уточнил, что изменения в погоде связаны с приходом циклона из Балкан. Он принесет в столицу не только метель, но и сугробы.
В эти выходные, 8-9 февраля, погода в Москве солнечная и морозная. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 9 февраля температура воздуха опустится до 10-12 градусов Цельсия, а днем будет солнечная погода без снега до -6 градусов Цельсия, передает RT.
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