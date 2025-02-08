«Вырастут сугробы»: синоптик предупредил москвичей о непогоде

Синоптик Шувалов: к 16 февраля в Москве могут вырасти сугробы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москву накроет снегом 15-16 февраля
Москву накроет снегом 15-16 февраля Фото:

К выходным 15-16 февраля в Москве сформируется устойчивый снежный покров. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов. Причиной таких погодных изменений станут циклоны и атмосферные фронты, которые начнут влиять на погоду в регионе с 13 февраля.

«Опять забегаю, может быть, слишком вперед, но не могу не поделиться прогнозом, который вселяет определенную надежду на приличествующие февралю снег и метель», — заявил Шувалов. Его слова передает aif.ru. 

Эксперт уточнил, что изменения в погоде связаны с приходом циклона из Балкан. Он принесет в столицу не только метель, но и сугробы. 

В эти выходные, 8-9 февраля, погода в Москве солнечная и морозная. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 9 февраля температура воздуха опустится до 10-12 градусов Цельсия, а днем будет солнечная погода без снега до -6 градусов Цельсия, передает RT. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К выходным 15-16 февраля в Москве сформируется устойчивый снежный покров. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов. Причиной таких погодных изменений станут циклоны и атмосферные фронты, которые начнут влиять на погоду в регионе с 13 февраля. «Опять забегаю, может быть, слишком вперед, но не могу не поделиться прогнозом, который вселяет определенную надежду на приличествующие февралю снег и метель», — заявил Шувалов. Его слова передает aif.ru.  Эксперт уточнил, что изменения в погоде связаны с приходом циклона из Балкан. Он принесет в столицу не только метель, но и сугробы.  В эти выходные, 8-9 февраля, погода в Москве солнечная и морозная. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 9 февраля температура воздуха опустится до 10-12 градусов Цельсия, а днем будет солнечная погода без снега до -6 градусов Цельсия, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...