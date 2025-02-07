Исполняющая обязанности первого вице-мэра Перми Норова покинет мэрию 17 февраля

И.о. первого замглавы Перми, руководитель департамента земельных отношений Мария Норова оставит свой пост 17 февраля. Именно в этот день заканчивается срок действия ее контракта, передает источник, знакомый с кадровыми перестановками в администрации.
«Мария Норова покинет свой пост 17 февраля. Контракт не будут продлевать из-за перехода чиновницы на новое место работы», — свой источник цитирует «Коммерсант-Прикамье».
Ожидается, что Норова будет курировать градостроительные и земельные вопросы в Пермском муниципальном округе. Ей прочат пост заместителя главы муниципалитета. О возможном переходе чиновницы на новое место работы URA.RU писало в конце прошлого года.
Вакантную ставку замглавы Перми займет замгендиректора по правовым вопросам АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Синев. На его плечи также лягут все вопросы, которые сейчас курирует Норова. Про обновление состава пермской мэрии стало известно несколькими днями ранее. Источник URA.RU из политэлиты города объяснял, что Кандидатуру Синева рекомендовало руководство Пермского края.
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