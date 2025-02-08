Китайское судно «Анг Янг-2» терпит бедствие у берегов в Сахалинской области. Сухогруз, на борту которого находится 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута, получил пробоину и сел на мель в районе порта Невельск. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели», — пишет telegram-канал.
Китайская команда не может четко объяснить масштаб проблемы, поскольку ей из-за трудностей перевода не удается предоставить российским ведомствам все сведения, уточняет Baza. При этом разлива топлива не наблюдается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ для уточнения обстоятельств произошедшего. При получении ответа он будет опубликован.
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