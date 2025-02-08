08 февраля 2025

Baza: у Сахалина потерпело бедствие судно КНР с мазутом. Видео

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Сухогрузу, севшему на мель, требуется помощь Фото:

Китайское судно «Анг Янг-2» терпит бедствие у берегов в Сахалинской области. Сухогруз, на борту которого находится 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута, получил пробоину и сел на мель в районе порта Невельск. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели», — пишет telegram-канал.

Китайская команда не может четко объяснить масштаб проблемы, поскольку ей из-за трудностей перевода не удается предоставить российским ведомствам все сведения, уточняет Baza. При этом разлива топлива не наблюдается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ для уточнения обстоятельств произошедшего. При получении ответа он будет опубликован.

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Китайское судно «Анг Янг-2» терпит бедствие у берегов в Сахалинской области. Сухогруз, на борту которого находится 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута, получил пробоину и сел на мель в районе порта Невельск. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели», — пишет telegram-канал. Китайская команда не может четко объяснить масштаб проблемы, поскольку ей из-за трудностей перевода не удается предоставить российским ведомствам все сведения, уточняет Baza. При этом разлива топлива не наблюдается. Корреспондент URA.RU направил запрос в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ для уточнения обстоятельств произошедшего. При получении ответа он будет опубликован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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