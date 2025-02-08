08 февраля 2025

Shot: шесть взрывов прогремело над Железногорском

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
В Курской области снова раздались взрывы Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Минимум шесть взрывов прогремели над Железногорском в Курской области. По предварительным данным, активизирована система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Местные жители подтверждают, что взрывы длятся. Было слышно от шести до девяти взрывов. В небе над городом видны яркие вспышки», — уточнил telegram-канал.

Официальных данных пока не имеется. Для уточнения информации корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ.

Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Железногорск в октябре 2024 года. В результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов и были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей.

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Минимум шесть взрывов прогремели над Железногорском в Курской области. По предварительным данным, активизирована система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Местные жители подтверждают, что взрывы длятся. Было слышно от шести до девяти взрывов. В небе над городом видны яркие вспышки», — уточнил telegram-канал. Официальных данных пока не имеется. Для уточнения информации корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Железногорск в октябре 2024 года. В результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов и были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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