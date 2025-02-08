Shot: шесть взрывов прогремело над Железногорском

09 февраля 2025 в 04:47 Размер текста - 17 +

В Курской области снова раздались взрывы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Минимум шесть взрывов прогремели над Железногорском в Курской области. По предварительным данным, активизирована система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Местные жители подтверждают, что взрывы длятся. Было слышно от шести до девяти взрывов. В небе над городом видны яркие вспышки», — уточнил telegram-канал. Официальных данных пока не имеется. Для уточнения информации корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Железногорск в октябре 2024 года. В результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов и были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимум шесть взрывов прогремели над Железногорском в Курской области. По предварительным данным, активизирована система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Местные жители подтверждают, что взрывы длятся. Было слышно от шести до девяти взрывов. В небе над городом видны яркие вспышки», — уточнил telegram-канал. Официальных данных пока не имеется. Для уточнения информации корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Железногорск в октябре 2024 года. В результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов и были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей.