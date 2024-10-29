Baza: ВСУ атаковали город Железногорск Курской области

30 октября 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

В регионе объявлена опасность атаки БПЛА Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В городе Железногорск Курской области произошла атака, которая, предположительно, была осуществлена Вооруженными силами Украины. В результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов и были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей. Сообщается об обсуждении возможности эвакуации жителей из близлежащих домов. «В регионе объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Baza. При этом официальной информации пока нет. Это не первый случай нападения на объекты в этом регионе. 28 октября ВСУ уже пытались атаковать здание местного ОАО «Михайловский ГОК», важного промышленного предприятия по добыче железной руды. Тогда по дрону отработала ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Железногорск Курской области произошла атака, которая, предположительно, была осуществлена Вооруженными силами Украины. В результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов и были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей. Сообщается об обсуждении возможности эвакуации жителей из близлежащих домов. «В регионе объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Baza. При этом официальной информации пока нет. Это не первый случай нападения на объекты в этом регионе. 28 октября ВСУ уже пытались атаковать здание местного ОАО «Михайловский ГОК», важного промышленного предприятия по добыче железной руды. Тогда по дрону отработала ПВО.