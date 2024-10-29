29 октября 2024

Baza: ВСУ атаковали город Железногорск Курской области

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В регионе объявлена опасность атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В городе Железногорск Курской области произошла атака, которая, предположительно, была осуществлена Вооруженными силами Украины. В результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов и были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей.

Сообщается об обсуждении возможности эвакуации жителей из близлежащих домов. «В регионе объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Baza. При этом официальной информации пока нет.

Это не первый случай нападения на объекты в этом регионе. 28 октября ВСУ уже пытались атаковать здание местного ОАО «Михайловский ГОК», важного промышленного предприятия по добыче железной руды. Тогда по дрону отработала ПВО.

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В городе Железногорск Курской области произошла атака, которая, предположительно, была осуществлена Вооруженными силами Украины. В результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов и были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей. Сообщается об обсуждении возможности эвакуации жителей из близлежащих домов. «В регионе объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Baza. При этом официальной информации пока нет. Это не первый случай нападения на объекты в этом регионе. 28 октября ВСУ уже пытались атаковать здание местного ОАО «Михайловский ГОК», важного промышленного предприятия по добыче железной руды. Тогда по дрону отработала ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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