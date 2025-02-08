На Сахалине ввели режим повышенной готовности на фоне аварии грузового судна

09 февраля 2025 в 05:13 Размер текста - 17 +

На Сахалине ввели режим повышенной готовности на фоне аварии грузового судна Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Невельском районе Сахалинской области введен режим повышенной готовности из-за грузового судна, которое село на мель. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области. «Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности», — сообщает губернатор Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. Отмечается, что для координации действий создан оперативный штаб под руководством заместителя председателя правительства Алексея Римши. Все соответствующие службы мобилизованы, и организовано круглосуточное дежурство. Ранее URA.RU сообщало, что китайское судно «Анг Янг-2» с 20 членами экипажа село на мель у берегов Сахалинской области, получив пробоину. На борту находятся 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута. Китайская команда испытывает трудности с переводом, что затрудняет предоставление информации российским ведомствам. Разлива топлива не наблюдается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Невельском районе Сахалинской области введен режим повышенной готовности из-за грузового судна, которое село на мель. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области. «Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности», — сообщает губернатор Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. Отмечается, что для координации действий создан оперативный штаб под руководством заместителя председателя правительства Алексея Римши. Все соответствующие службы мобилизованы, и организовано круглосуточное дежурство. Ранее URA.RU сообщало, что китайское судно «Анг Янг-2» с 20 членами экипажа село на мель у берегов Сахалинской области, получив пробоину. На борту находятся 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута. Китайская команда испытывает трудности с переводом, что затрудняет предоставление информации российским ведомствам. Разлива топлива не наблюдается.