08 февраля 2025

На Сахалине ввели режим повышенной готовности на фоне аварии грузового судна

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На Сахалине ввели режим повышенной готовности на фоне аварии грузового судна Фото:

В Невельском районе Сахалинской области введен режим повышенной готовности из-за грузового судна, которое село на мель. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области.

«Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности», — сообщает губернатор Валерий Лимаренко в своем telegram-канале.

Отмечается, что для координации действий создан оперативный штаб под руководством заместителя председателя правительства Алексея Римши. Все соответствующие службы мобилизованы, и организовано круглосуточное дежурство.

Ранее URA.RU сообщало, что китайское судно «Анг Янг-2» с 20 членами экипажа село на мель у берегов Сахалинской области, получив пробоину. На борту находятся 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута. Китайская команда испытывает трудности с переводом, что затрудняет предоставление информации российским ведомствам. Разлива топлива не наблюдается.

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В Невельском районе Сахалинской области введен режим повышенной готовности из-за грузового судна, которое село на мель. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области. «Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности», — сообщает губернатор Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. Отмечается, что для координации действий создан оперативный штаб под руководством заместителя председателя правительства Алексея Римши. Все соответствующие службы мобилизованы, и организовано круглосуточное дежурство. Ранее URA.RU сообщало, что китайское судно «Анг Янг-2» с 20 членами экипажа село на мель у берегов Сахалинской области, получив пробоину. На борту находятся 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута. Китайская команда испытывает трудности с переводом, что затрудняет предоставление информации российским ведомствам. Разлива топлива не наблюдается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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