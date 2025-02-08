Появилась новая неочевидная схема телефонного мошенничества

РИАН: мошенники представляются сотрудниками судов для обмана граждан

09 февраля 2025 в 08:03 Размер текста - 17 +

Мошенники представляются сотрудниками судов, чтобы выяснить банковские данные граждан Фото: ИИ © URA.RU Мошенники нашли новый способ обмана россиян: теперь они представляются сотрудниками судов и пытаются таким образом выяснить у граждан данные банковских карт. Об этом сообщают журналисты. Как отмечают авторы РИА Новости, они ознакомились лично с соответствующими сообщениями, где мошенники пытались под видом сотрудников из суда обмануть горожан. Журналисты также опубликовали официальный комментарий судебных структур по этой ситуации. «Никакие вопросы финансового характера сотрудниками суда по телефону не выясняются», — рассказали там. Органы судопроизводства подчеркнули, что сотрудники связываются с участниками судебного процесса только по поводу извещения о дате, времени и месте судебного заседания, а также информируют о других деталях, связанных непосредственно с судебным процессом. С каждым днем злоумышленники придумывают все более изощренные способы обмана граждан, предупреждает Pravda.Ru. Недавно МВД информировало о том, что мошенники могут убедить доверчивых граждан покупать золото, а затем отдать драгметалл на сохранение специальному курьеру. Также киберпреступники могут обмануть людей, которые пытаются познакомиться со второй половинкой в интернете. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники нашли новый способ обмана россиян: теперь они представляются сотрудниками судов и пытаются таким образом выяснить у граждан данные банковских карт. Об этом сообщают журналисты. Как отмечают авторы РИА Новости, они ознакомились лично с соответствующими сообщениями, где мошенники пытались под видом сотрудников из суда обмануть горожан. Журналисты также опубликовали официальный комментарий судебных структур по этой ситуации. «Никакие вопросы финансового характера сотрудниками суда по телефону не выясняются», — рассказали там. Органы судопроизводства подчеркнули, что сотрудники связываются с участниками судебного процесса только по поводу извещения о дате, времени и месте судебного заседания, а также информируют о других деталях, связанных непосредственно с судебным процессом. С каждым днем злоумышленники придумывают все более изощренные способы обмана граждан, предупреждает Pravda.Ru. Недавно МВД информировало о том, что мошенники могут убедить доверчивых граждан покупать золото, а затем отдать драгметалл на сохранение специальному курьеру. Также киберпреступники могут обмануть людей, которые пытаются познакомиться со второй половинкой в интернете. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников, передает РАПСИ.