Трамп поручил организовать переговоры по Украине

09 февраля 2025 в 10:13 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что надеется на скорое прекращение конфликта на Украине Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Дональд Трамп повторно подчеркнул, что располагает разработанным планом для решения конфликта на Украине. Он также велел своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу запланировать переговоры по урегулированию. Об этом узнала газета The New York Post в ходе интервью с президентом США. «Пора организовать эти встречи, они готовы к переговорам», — передает слова Трампа газета . Глава Белого дома выразил надежду на быстрое окончание украинского конфликта, назвав его ужасным событием. Трамп подчеркнул, что располагает планом урегулированию ситуации. Ранее издание Daily Mail опубликовало мирный план Трампа по прекращению конфликта на Украине. Источники сообщали, что именно этот документ уже рассматривают в Киеве. Он предполагает отмену части антироссийских санкций и установление нейтрального статуса Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп повторно подчеркнул, что располагает разработанным планом для решения конфликта на Украине. Он также велел своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу запланировать переговоры по урегулированию. Об этом узнала газета The New York Post в ходе интервью с президентом США. «Пора организовать эти встречи, они готовы к переговорам», — передает слова Трампа газета. Глава Белого дома выразил надежду на быстрое окончание украинского конфликта, назвав его ужасным событием. Трамп подчеркнул, что располагает планом урегулированию ситуации. Ранее издание Daily Mail опубликовало мирный план Трампа по прекращению конфликта на Украине. Источники сообщали, что именно этот документ уже рассматривают в Киеве. Он предполагает отмену части антироссийских санкций и установление нейтрального статуса Украины.