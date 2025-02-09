Украина атаковала Ленинградскую область

09 февраля 2025 в 10:10 Размер текста - 17 +

Украина запустила один беспилотник в сторону Ленинградской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Над Ленинградской областью был уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. До этого в Минобороны сообщали о том, что Киев пытался запустить по РФ до 35 своих дронов. Все они были поражены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Ленинградской областью был уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. До этого в Минобороны сообщали о том, что Киев пытался запустить по РФ до 35 своих дронов. Все они были поражены.