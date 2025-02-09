Украина атаковала Ленинградскую область

Украина запустила один беспилотник в сторону Ленинградской области
Над Ленинградской областью был уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
До этого в Минобороны сообщали о том, что Киев пытался запустить по РФ до 35 своих дронов. Все они были поражены.
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