Украина атаковала Ленинградскую область

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Украина запустила один беспилотник в сторону Ленинградской области Фото:

Над Ленинградской областью был уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

До этого в Минобороны сообщали о том, что Киев пытался запустить по РФ до 35 своих дронов. Все они были поражены.

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Над Ленинградской областью был уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. До этого в Минобороны сообщали о том, что Киев пытался запустить по РФ до 35 своих дронов. Все они были поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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