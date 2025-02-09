Украина пыталась атаковать Россию десятками беспилотников

09 февраля 2025 в 09:52 Размер текста - 17 +

Украина запустила 35 БПЛА в сторону РФ, все дроны были сбиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина запустила 35 беспилотников в направлении российских регионов. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России», — пояснили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Киев периодически запускает свои дроны по РФ. Накануне сообщалось о попытке Киева направить беспилотники в сторону Ростова-на-Дону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина запустила 35 беспилотников в направлении российских регионов. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России», — пояснили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Киев периодически запускает свои дроны по РФ. Накануне сообщалось о попытке Киева направить беспилотники в сторону Ростова-на-Дону.