Украина пыталась атаковать Россию десятками беспилотников

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Украина запустила 35 БПЛА в сторону РФ, все дроны были сбиты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина запустила 35 беспилотников в направлении российских регионов. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России», — пояснили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Киев периодически запускает свои дроны по РФ. Накануне сообщалось о попытке Киева направить беспилотники в сторону Ростова-на-Дону.

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Украина запустила 35 беспилотников в направлении российских регионов. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России», — пояснили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Киев периодически запускает свои дроны по РФ. Накануне сообщалось о попытке Киева направить беспилотники в сторону Ростова-на-Дону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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