Украина пыталась атаковать Россию десятками беспилотников

Украина запустила 35 БПЛА в сторону РФ, все дроны были сбиты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина запустила 35 беспилотников в направлении российских регионов. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России», — пояснили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Киев периодически запускает свои дроны по РФ. Накануне сообщалось о попытке Киева направить беспилотники в сторону Ростова-на-Дону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.