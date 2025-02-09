В Госдуме хотят перевести россиян на сокращенную рабочую неделю

В Госдуме предложили законопроект, который предусматривает сокращение рабочей недели на один час в преддверии выходных дней. С соответствующей инициативой выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
«Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — следует из пояснительной записки к проекту. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
По его словам, в текущих условиях целесообразно закрепить такую норму законодательно, несмотря на тот факт, что некоторые работодатели уже могут такое делать. По его словам, такая инициатива могла бы положительно сказаться на самочувствии и трудоспособности в целом.
Месяц назад Нилов вновь поднял тему о тему о переводе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Он уверен, что в будущем Россия обязательно перейдет на такой формат работы. Однако это будет касаться не всех профессий, добавил депутат.
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