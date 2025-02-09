В Госдуме хотят перевести россиян на сокращенную рабочую неделю

Депутат Нилов предложил сократить рабочий день на час в преддверии выходных
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Ярослав Нилов предложил сократить рабочий день на час
Ярослав Нилов предложил сократить рабочий день на час Фото:

В Госдуме предложили законопроект, который предусматривает сокращение рабочей недели на один час в преддверии выходных дней. С соответствующей инициативой выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — следует из пояснительной записки к проекту. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

По его словам, в текущих условиях целесообразно закрепить такую норму законодательно, несмотря на тот факт, что некоторые работодатели уже могут такое делать. По его словам, такая инициатива могла бы положительно сказаться на самочувствии и трудоспособности в целом.

Месяц назад Нилов вновь поднял тему о тему о переводе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Он уверен, что в будущем Россия обязательно перейдет на такой формат работы. Однако это будет касаться не всех профессий, добавил депутат. 

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В Госдуме предложили законопроект, который предусматривает сокращение рабочей недели на один час в преддверии выходных дней. С соответствующей инициативой выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. «Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — следует из пояснительной записки к проекту. Документ имеется в распоряжении ТАСС. По его словам, в текущих условиях целесообразно закрепить такую норму законодательно, несмотря на тот факт, что некоторые работодатели уже могут такое делать. По его словам, такая инициатива могла бы положительно сказаться на самочувствии и трудоспособности в целом. Месяц назад Нилов вновь поднял тему о тему о переводе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Он уверен, что в будущем Россия обязательно перейдет на такой формат работы. Однако это будет касаться не всех профессий, добавил депутат. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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