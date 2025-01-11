11 января 2025

В ГД сочли, что Россия придет к четырехдневной рабочей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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Календарь , 29 февраля, февраль 2024
Четырехдневка возможна для ряда специальностей, посчитали в Госдуме Фото:

Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе в будущем постепенно. Такое изменение трудового графика возможно, но не во всех отраслях и не для всех должностей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

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«Считаю, что со временем мы к этому придем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей», — процитировало парламентария РИА Новости.

Нилов также отметил, что медицинские работники, в частности, не смогут уменьшить количество рабочих дней из-за специфики работы. При этом роботизация и внедрение искусственного интеллекта позволят не только сохранить, но и повысить производительность труда и доходы граждан при сокращении личного присутствия на рабочем месте.

Как сообщало URA.RU ранее, работодатели рассматривают вариант с четырехдневной рабочей неделей лишь для высокоэффективных сотрудников. По их мнению, такой график приемлем только в том случае, если продуктивность специалистов останется высокой и они будут четко выполнять свой KPI.

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Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе в будущем постепенно. Такое изменение трудового графика возможно, но не во всех отраслях и не для всех должностей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. «Считаю, что со временем мы к этому придем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей», — процитировало парламентария РИА Новости. Нилов также отметил, что медицинские работники, в частности, не смогут уменьшить количество рабочих дней из-за специфики работы. При этом роботизация и внедрение искусственного интеллекта позволят не только сохранить, но и повысить производительность труда и доходы граждан при сокращении личного присутствия на рабочем месте. Как сообщало URA.RU ранее, работодатели рассматривают вариант с четырехдневной рабочей неделей лишь для высокоэффективных сотрудников. По их мнению, такой график приемлем только в том случае, если продуктивность специалистов останется высокой и они будут четко выполнять свой KPI.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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