В ГД сочли, что Россия придет к четырехдневной рабочей неделе

12 января 2025 в 06:24 Размер текста - 17 +

Четырехдневка возможна для ряда специальностей, посчитали в Госдуме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе в будущем постепенно. Такое изменение трудового графика возможно, но не во всех отраслях и не для всех должностей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Новость по теме Депутат Госдумы Нилов раскрыл планы по сокращению рабочей недели «Считаю, что со временем мы к этому придем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей», — процитировало парламентария РИА Новости. Нилов также отметил, что медицинские работники, в частности, не смогут уменьшить количество рабочих дней из-за специфики работы. При этом роботизация и внедрение искусственного интеллекта позволят не только сохранить, но и повысить производительность труда и доходы граждан при сокращении личного присутствия на рабочем месте. Как сообщало URA.RU ранее, работодатели рассматривают вариант с четырехдневной рабочей неделей лишь для высокоэффективных сотрудников. По их мнению, такой график приемлем только в том случае, если продуктивность специалистов останется высокой и они будут четко выполнять свой KPI. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе в будущем постепенно. Такое изменение трудового графика возможно, но не во всех отраслях и не для всех должностей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. «Считаю, что со временем мы к этому придем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей», — процитировало парламентария РИА Новости. Нилов также отметил, что медицинские работники, в частности, не смогут уменьшить количество рабочих дней из-за специфики работы. При этом роботизация и внедрение искусственного интеллекта позволят не только сохранить, но и повысить производительность труда и доходы граждан при сокращении личного присутствия на рабочем месте. Как сообщало URA.RU ранее, работодатели рассматривают вариант с четырехдневной рабочей неделей лишь для высокоэффективных сотрудников. По их мнению, такой график приемлем только в том случае, если продуктивность специалистов останется высокой и они будут четко выполнять свой KPI.