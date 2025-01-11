В ГД сочли, что Россия придет к четырехдневной рабочей неделе

Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе в будущем постепенно. Такое изменение трудового графика возможно, но не во всех отраслях и не для всех должностей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Считаю, что со временем мы к этому придем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей», — процитировало парламентария РИА Новости.
Нилов также отметил, что медицинские работники, в частности, не смогут уменьшить количество рабочих дней из-за специфики работы. При этом роботизация и внедрение искусственного интеллекта позволят не только сохранить, но и повысить производительность труда и доходы граждан при сокращении личного присутствия на рабочем месте.
Как сообщало URA.RU ранее, работодатели рассматривают вариант с четырехдневной рабочей неделей лишь для высокоэффективных сотрудников. По их мнению, такой график приемлем только в том случае, если продуктивность специалистов останется высокой и они будут четко выполнять свой KPI.
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