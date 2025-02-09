«Мог стать жертвой других осужденных»: умер самый старый заключенный России

В колонии Алтайского края найден мертвым заключенный, который считается старейшим в России. У тела 84-летнего Александра Анискина зафиксирована черепно-мозговая травма, а также другие повреждения. По одной из версий, мужчина мог стать жертвой других заключенных. Об этом сообщает Shot.
«Умер самый старый заключённый России. Тело 84-летнего Александра Анискина нашли в колонии в Алтайском крае... Врачи зафиксировали у Анискина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга, а также сильную гематому. По одной из версий, он мог стать жертвой нападения других осужденных», — передают авторы канала.
В 2020 году Анискин был приговорен к восьми годам лишения свободы после того, как в июле 2019 года убил своего знакомого в ходе ссоры в коридоре одного из многоквартирных домов города Бийска. По словам самого осужденного, на него необоснованно напали, когда он находился у себя дома. По итогу Анискин расценил свои действия как самооборону и отказался признавать свою вину.
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