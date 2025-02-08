Страшная ночь унесла жизни двоих челябинцев на пожаре

В Усть-Катаве (Челябинская область) в поселке Вязовая в огне ночью погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Частный дом горел по улице Советская на 120 квадратных метрах. При тушении спасатели нашли тела мужчины и женщины», — сообщает ведомство.
Предварительная причина ЧП- неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС России отмечают, что в состоянии сна человек не чувствует дым (так устроен наш организм), а жилье не было оснащено пожарными извещателями.
Минувшей ночью также в Нагайбакском районе в поселке Переселенческий мать и сын погибли в результате ночного пожара. Огонь охватил дом, в котором проживала 70-летняя пенсионерка со своим 50-летним сыном.
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