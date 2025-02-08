08 февраля 2025
07 февраля 2025

Страшная ночь унесла жизни двоих челябинцев на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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При тушении огнеборцы обнаружили тела погибших
При тушении огнеборцы обнаружили тела погибших Фото:

В Усть-Катаве (Челябинская область) в поселке Вязовая в огне ночью погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

«Частный дом горел по улице Советская на 120 квадратных метрах. При тушении спасатели нашли тела мужчины и женщины», — сообщает ведомство.

Предварительная причина ЧП- неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС России отмечают, что в состоянии сна человек не чувствует дым (так устроен наш организм), а жилье не было оснащено пожарными извещателями.

Минувшей ночью также в Нагайбакском районе в поселке Переселенческий мать и сын погибли в результате ночного пожара. Огонь охватил дом, в котором проживала 70-летняя пенсионерка со своим 50-летним сыном.

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В Усть-Катаве (Челябинская область) в поселке Вязовая в огне ночью погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.  «Частный дом горел по улице Советская на 120 квадратных метрах. При тушении спасатели нашли тела мужчины и женщины», — сообщает ведомство. Предварительная причина ЧП- неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС России отмечают, что в состоянии сна человек не чувствует дым (так устроен наш организм), а жилье не было оснащено пожарными извещателями. Минувшей ночью также в Нагайбакском районе в поселке Переселенческий мать и сын погибли в результате ночного пожара. Огонь охватил дом, в котором проживала 70-летняя пенсионерка со своим 50-летним сыном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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