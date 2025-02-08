Чем закончился конфликт детей в Нижневартовске, где ребенок после драки оказался в реанимации

В Нижневартовске (ХМАО) родители учеников школы №3, драка между которыми привела одного из них в реанимацию с разрывом селезенки, пришли к перемирию. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Югре.
«В Нижневартовске работали с ситуацией, вызвавшей общественный резонанс в социальных сетях и связанной с конфликтом между несколькими детьми. По результатам договоренностей и предложенной педагогической и психологической помощи родители считают ситуацию разрешенной», — сообщается в telegram-канале пресс-службы омбудсмена округа Людмилы Низамовой.
Родители также попросили земляков перестать обсуждать ситуацию в соцсетях. Уточняется, что дети продолжат обучаться в этой же школе и неприязни друг к другу не испытывают. Мама пострадавшего мальчика также поблагодарила медиков за своевременную помощь — у ребенка сохранены все жизненно-важные функции организма.
Драка шестиклассников в школе №3 Нижневартовска, в результате которой один из учеников оказался в реанимации с тяжелыми травмами, получило широкий общественный резонанс. Видео потасовки, версии происходящего и переписка в школьном чате опубликованы в расследовании URA.RU.
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