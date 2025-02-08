08 февраля 2025
07 февраля 2025

Чем закончился конфликт детей в Нижневартовске, где ребенок после драки оказался в реанимации

В ХМАО драка детей, где один из них попал в реанимацию, закончилась примирением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчики после конфликта продолжат учиться в той же школе
Мальчики после конфликта продолжат учиться в той же школе Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске школьник попал в реанимацию после драки

В Нижневартовске (ХМАО) родители учеников школы №3, драка между которыми привела одного из них в реанимацию с разрывом селезенки, пришли к перемирию. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Югре.

«В Нижневартовске работали с ситуацией, вызвавшей общественный резонанс в социальных сетях и связанной с конфликтом между несколькими детьми. По результатам договоренностей и предложенной педагогической и психологической помощи родители считают ситуацию разрешенной», — сообщается в telegram-канале пресс-службы омбудсмена округа Людмилы Низамовой.

Родители также попросили земляков перестать обсуждать ситуацию в соцсетях. Уточняется, что дети продолжат обучаться в этой же школе и неприязни друг к другу не испытывают. Мама пострадавшего мальчика также поблагодарила медиков за своевременную помощь — у ребенка сохранены все жизненно-важные функции организма.

Драка шестиклассников в школе №3 Нижневартовска, в результате которой один из учеников оказался в реанимации с тяжелыми травмами, получило широкий общественный резонанс. Видео потасовки, версии происходящего и переписка в школьном чате опубликованы в расследовании URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) родители учеников школы №3, драка между которыми привела одного из них в реанимацию с разрывом селезенки, пришли к перемирию. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Югре. «В Нижневартовске работали с ситуацией, вызвавшей общественный резонанс в социальных сетях и связанной с конфликтом между несколькими детьми. По результатам договоренностей и предложенной педагогической и психологической помощи родители считают ситуацию разрешенной», — сообщается в telegram-канале пресс-службы омбудсмена округа Людмилы Низамовой. Родители также попросили земляков перестать обсуждать ситуацию в соцсетях. Уточняется, что дети продолжат обучаться в этой же школе и неприязни друг к другу не испытывают. Мама пострадавшего мальчика также поблагодарила медиков за своевременную помощь — у ребенка сохранены все жизненно-важные функции организма. Драка шестиклассников в школе №3 Нижневартовска, в результате которой один из учеников оказался в реанимации с тяжелыми травмами, получило широкий общественный резонанс. Видео потасовки, версии происходящего и переписка в школьном чате опубликованы в расследовании URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...