Newsweek: администрация Трампа сделала Путину три подарка

Администрация лидера США Дональда Трампа предприняла несколько решений, которые могут сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину. Так, Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС), а генеральный прокурор США Мерик Бонди распустила группу, которая занималась введением санкций против первых лиц правительства России. Об этом сообщил западный журналист Брендан Коулл.
«Трамп ввел санкции против МУС после того, как суд в Гааге выдал ордер на арест Путина... Генпрокурор США Мерик Бонди выпустила меморандумы, которые расформировывают специальную группу KleptoCapture», — передает американский журнал Newsweek слова Коулла.
Отмечается, что данная группа была создана при бывшем президенте США Джо Байдене. Организация занималась введением санкций против лиц, связанных с Кремлем.
А третий подарок заключается в том, что другая директива Бонди прекращает усилия федеральных правоохранительных структур, направленные на «противодействие скрытым кампаниям влияния от России». В числе политических «противников» также называется Китай.
Ранее Трамп поручил начать подготовку к росскийско-американским переговорам по деэскалации конфликта на Украине. Позже к данному вопросу присоединился советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Об этом писал «Ридус».
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