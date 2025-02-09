Президенты Литвы, Латвии и Эстонии отпразднуют отключение от российского электричества

Латвия, Литва и Эстония официально завершили процесс отключения от энергосистемы России. Лидеры трех государств встретятся в Вильнюсе, чтобы отметить этот момент.
«В эти выходные Латвия, Литва, Эстония отключились от российского электричества», — сообщило издание argumenti.ru. Там же отметили, что лидеры стран Балтии намерены встретиться, чтобы отпраздновать это событие. Отмечать они будут в Вильнюсе.
Процесс ухода от российского электричества страны начали еще в 2009 году. Полное отключение было намечено на 2026 год. Но из-за «рисков для балтийской энергосистемы» между странами Балтии, Польшей и Европейской комиссией было заключено соглашение о более раннем уходе от энергоресурсов РФ.
Президент России Владимир Путин уже подготовился к разрыву с Прибалтикой, посвятив оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ вопросу развития Калининградской области. По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшко, власти уже защитили самый западный регион страны от попыток Прибалтики устроить энергетическую блокаду.
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