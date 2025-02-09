Три человека погибли в санатории МВД «Березовая роща» в Мытищах

Три человека погибли в результате пожара в пансионате МВД «Березовая роща» в Мытищах. Как сообщают СМИ, загорелась квартира на пятом этаже здания.
«В результате пожара погибли санитарка бассейна пансионата, ее полуторагодовалая дочь и свекровь», — передает MK.RU. Отмечается, что также пострадал муж женщины и еще одна дочь, они получили ожоги.
Возгорание произошло в корпусе, где несколько квартир отданы сотрудникам правоохранительных органов под общежитие. Очевидцы сообщают, что слышали громкие хлопки. На данный момент причина инцидента устанавливается.
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