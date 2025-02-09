Три человека погибли в санатории МВД «Березовая роща» в Мытищах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье произошло возгорание на территории пансионата МВД
В Подмосковье произошло возгорание на территории пансионата МВД Фото:

Три человека погибли в результате пожара в пансионате МВД «Березовая роща» в Мытищах. Как сообщают СМИ, загорелась квартира на пятом этаже здания.

«В результате пожара погибли санитарка бассейна пансионата, ее полуторагодовалая дочь и свекровь», — передает MK.RU. Отмечается, что также пострадал муж женщины и еще одна дочь, они получили ожоги.

Возгорание произошло в корпусе, где несколько квартир отданы сотрудникам правоохранительных органов под общежитие. Очевидцы сообщают, что слышали громкие хлопки. На данный момент причина инцидента устанавливается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три человека погибли в результате пожара в пансионате МВД «Березовая роща» в Мытищах. Как сообщают СМИ, загорелась квартира на пятом этаже здания. «В результате пожара погибли санитарка бассейна пансионата, ее полуторагодовалая дочь и свекровь», — передает MK.RU. Отмечается, что также пострадал муж женщины и еще одна дочь, они получили ожоги. Возгорание произошло в корпусе, где несколько квартир отданы сотрудникам правоохранительных органов под общежитие. Очевидцы сообщают, что слышали громкие хлопки. На данный момент причина инцидента устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...