Глава ЕК сделала решительное заявление о Евросоюзе

Для ЕС пришло время взять безопасность и оборону союза в собственные руки. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.
«Помимо защиты инфраструктуры, пришло время — и даже давно пора — взять нашу безопасность и оборону в свои руки», — так прокомментировала фон дер Ляйен выход стран Прибалтики из энергосистемы. Трансляция шла на ее аккаунте в X.
Блок НАТО остается основой обороны для стран ЕС, добавила она. Однако, по ее словам, им нужна общеевропейская оборона.
Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ. Поэтому энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.