Глава ЕК сделала решительное заявление о Евросоюзе

Фон дер Ляйен: для ЕС настало время взять оборону в свои руки
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Фон дер Ляйен прокомментировала отключение от БРЭЛЛ
Фон дер Ляйен прокомментировала отключение от БРЭЛЛ Фото:

Для ЕС пришло время взять безопасность и оборону союза в собственные руки. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции. 

«Помимо защиты инфраструктуры, пришло время — и даже давно пора — взять нашу безопасность и оборону в свои руки», — так прокомментировала фон дер Ляйен выход стран Прибалтики из энергосистемы. Трансляция шла на ее аккаунте в X. 

Блок НАТО остается основой обороны для стран ЕС, добавила она. Однако, по ее словам, им нужна общеевропейская оборона.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ. Поэтому энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. 

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Для ЕС пришло время взять безопасность и оборону союза в собственные руки. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.  «Помимо защиты инфраструктуры, пришло время — и даже давно пора — взять нашу безопасность и оборону в свои руки», — так прокомментировала фон дер Ляйен выход стран Прибалтики из энергосистемы. Трансляция шла на ее аккаунте в X.  Блок НАТО остается основой обороны для стран ЕС, добавила она. Однако, по ее словам, им нужна общеевропейская оборона. Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ. Поэтому энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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