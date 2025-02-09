Главу Еврокомиссии пугает растущая неопределенность в отношениях ЕС и США

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Фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС готовы к диалогу с США
Фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС готовы к диалогу с США Фото:

Европа готова перейти к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами, не смотря на новые вызовы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Литве.

«Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — сказала фон дер Ляйен. Пост опубликован на ее аккаунте в X.

Ранее стало известно, что США могут не допустить Европу и Киев к переговорам по деэскалации конфликта на Украине. Сообщалось, что на фоне этого в европейцах усилился страх.

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Европа готова перейти к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами, не смотря на новые вызовы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Литве. «Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — сказала фон дер Ляйен. Пост опубликован на ее аккаунте в X. Ранее стало известно, что США могут не допустить Европу и Киев к переговорам по деэскалации конфликта на Украине. Сообщалось, что на фоне этого в европейцах усилился страх.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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