Зеленский допустил завершение конфликта с Россией в 2025 году

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Зеленский допустил возможность завершения кризиса на Украине в 2025 году
Зеленский допустил возможность завершения кризиса на Украине в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для завершения украинского кризиса в текущем году есть все необходимые возможности Об этом заявил действующий украинский лидер Владимир Зеленский в своем интервью.

«Для завершения военного конфликта в 2025 году есть все возможности... Быстро или нет — мы не знаем», — сказал Зеленский. Его слова передает ITV News на своем youtube-канале.

Зеленский также упомянул план справедливого мира. По его словам, он должен основываться на международном праве и учитывать украинские интересы. Также Киев требует гарантии безопасности. 

Ранее MK.RU писал, что глава США Дональд Трамп уже связывался с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса. Американский лидер заявил, что переговоры идут уже давно, даже на уровне первых лиц.

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Для завершения украинского кризиса в текущем году есть все необходимые возможности Об этом заявил действующий украинский лидер Владимир Зеленский в своем интервью. «Для завершения военного конфликта в 2025 году есть все возможности... Быстро или нет — мы не знаем», — сказал Зеленский. Его слова передает ITV News на своем youtube-канале. Зеленский также упомянул план справедливого мира. По его словам, он должен основываться на международном праве и учитывать украинские интересы. Также Киев требует гарантии безопасности.  Ранее MK.RU писал, что глава США Дональд Трамп уже связывался с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса. Американский лидер заявил, что переговоры идут уже давно, даже на уровне первых лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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