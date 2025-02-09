Зеленский допустил завершение конфликта с Россией в 2025 году

Для завершения украинского кризиса в текущем году есть все необходимые возможности Об этом заявил действующий украинский лидер Владимир Зеленский в своем интервью.
«Для завершения военного конфликта в 2025 году есть все возможности... Быстро или нет — мы не знаем», — сказал Зеленский. Его слова передает ITV News на своем youtube-канале.
Зеленский также упомянул план справедливого мира. По его словам, он должен основываться на международном праве и учитывать украинские интересы. Также Киев требует гарантии безопасности.
Ранее MK.RU писал, что глава США Дональд Трамп уже связывался с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса. Американский лидер заявил, что переговоры идут уже давно, даже на уровне первых лиц.
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