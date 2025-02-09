Скворцов попал в реанимацию: как живет комментатор, похоронивший жену и дочь

Комментатор Скворцов попал в реанимацию
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Состояние Скворцова стабилизировалось, но некоторое время тот проведет в стационаре
Состояние Скворцова стабилизировалось, но некоторое время тот проведет в стационаре Фото:

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Скворцов был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска. Известно, что он и его коллега Дмитрий Губерниев вместе комментировали Матч звезд, проходящий в городе. Врачам удалось стабилизировать состояние Скворцова. Кто он такой, как живет — в материале URA.RU.

Биография 

Детство

Роман Скворцов родился он в конце июля 1975 года в Москве в спортивной семье. Его отец был профессиональным атлетом. С детства, наблюдая за его достижениями, мальчик увлекся активным образом жизни. Особую страсть он проявил к баскетболу, который стал его излюбленным видом спорта в школьные годы. В свободное время он часто играл в хоккей с друзьями на дворовой площадке, как это было принято среди многих его ровесников.

Молодой Скворцов не пропускал ни одного баскетбольного или хоккейного матча, проходившего в столице. Он не только знал все имена своих любимых спортсменов, но и мог рассказать о их увлечениях и музыкальных предпочтениях. К подростковому возрасту Скворцов создал значительную коллекцию фотографий спортсменов, которым он восхищался.

Карьера

В 2003 году Роман Скворцов начал свою карьеру на телеканале «Спорт» в Москве, где он занимал должность комментатора баскетбольных матчей. Его путь на телевидение начался с аудиозаписи, где он самостоятельно освещал игру, что произвело впечатление на руководство канала. Благодаря уникальному стилю комментирования, Скворцов был быстро включен в штат телеканала. 

В 2006 году телеканал «Спорт» расширил обязанности Скворцова, известного своими комментариями на баскетбольные матчи, добавив к его задачам освещение хода чемпионата мира по хоккею. С этого момента карьера этого молодого и перспективного телеведущего значительно ускорилась.

Личная жизнь и потеря

Избранницей Скворцова стала Эллина Арташина (до замужества Куклина), уроженка Казани. Свадебная церемония прошла 26 октября 2012 года в родном городе девушки. В числе гостей на торжестве также была и дочь Эллины от ее первого брака, Даша.

Однако 17 ноября 2013 года Эллина и дочь Дарья погибли. Они находились на борту самолета Boeing 737 авиакомпании «Татарстан», который потерпел крушение при заходе на посадку в международном аэропорту Казани. Эта утрата сильно повлияла на журналиста.

Попал в реанимацию

После работы на Матче звезд в Новосибирске, который прошел 8-9 февраля. Коллега Скворцова Дмитрий Губерниев сообщил, что комментатора госпитализировали. Скворцова доставили в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска!!! Ситуация серьезная!!!», — написал Губерниев в своем telegram-канале. Позже он сообщил, что состояние Скворцова стабилизировалось, уточнив, что некоторое время тот проведет в стационаре.

Как отметили в медучреждении, Скворцов был доставлен в больницу в ночь с 8 на 9 февраля с травмой головы. Мужчина же пришел в себя.

Что произошло

По данным telegram-канала Baza, Скворцов попал в реанимацию в результате избиения. Отмечается, что у него возник конфликт с группой молодых людей.

Вечером 8 февраля группа молодых людей, состоящая из 7–8 человек, проводила время в одном из заведений, расположенных на Красном проспекте. Все они были одеты в спортивные костюмы и собрались вместе, чтобы отпраздновать рождение ребенка. Именно с ними у комментатора, по данным telegram-канала, возник конфликт.

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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Скворцов был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска. Известно, что он и его коллега Дмитрий Губерниев вместе комментировали Матч звезд, проходящий в городе. Врачам удалось стабилизировать состояние Скворцова. Кто он такой, как живет — в материале URA.RU. Биография  Детство Роман Скворцов родился он в конце июля 1975 года в Москве в спортивной семье. Его отец был профессиональным атлетом. С детства, наблюдая за его достижениями, мальчик увлекся активным образом жизни. Особую страсть он проявил к баскетболу, который стал его излюбленным видом спорта в школьные годы. В свободное время он часто играл в хоккей с друзьями на дворовой площадке, как это было принято среди многих его ровесников. Молодой Скворцов не пропускал ни одного баскетбольного или хоккейного матча, проходившего в столице. Он не только знал все имена своих любимых спортсменов, но и мог рассказать о их увлечениях и музыкальных предпочтениях. К подростковому возрасту Скворцов создал значительную коллекцию фотографий спортсменов, которым он восхищался. Карьера В 2003 году Роман Скворцов начал свою карьеру на телеканале «Спорт» в Москве, где он занимал должность комментатора баскетбольных матчей. Его путь на телевидение начался с аудиозаписи, где он самостоятельно освещал игру, что произвело впечатление на руководство канала. Благодаря уникальному стилю комментирования, Скворцов был быстро включен в штат телеканала.  В 2006 году телеканал «Спорт» расширил обязанности Скворцова, известного своими комментариями на баскетбольные матчи, добавив к его задачам освещение хода чемпионата мира по хоккею. С этого момента карьера этого молодого и перспективного телеведущего значительно ускорилась. Личная жизнь и потеря Избранницей Скворцова стала Эллина Арташина (до замужества Куклина), уроженка Казани. Свадебная церемония прошла 26 октября 2012 года в родном городе девушки. В числе гостей на торжестве также была и дочь Эллины от ее первого брака, Даша. Однако 17 ноября 2013 года Эллина и дочь Дарья погибли. Они находились на борту самолета Boeing 737 авиакомпании «Татарстан», который потерпел крушение при заходе на посадку в международном аэропорту Казани. Эта утрата сильно повлияла на журналиста. Попал в реанимацию После работы на Матче звезд в Новосибирске, который прошел 8-9 февраля. Коллега Скворцова Дмитрий Губерниев сообщил, что комментатора госпитализировали. Скворцова доставили в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска. «Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска!!! Ситуация серьезная!!!», — написал Губерниев в своем telegram-канале. Позже он сообщил, что состояние Скворцова стабилизировалось, уточнив, что некоторое время тот проведет в стационаре. Как отметили в медучреждении, Скворцов был доставлен в больницу в ночь с 8 на 9 февраля с травмой головы. Мужчина же пришел в себя. Что произошло По данным telegram-канала Baza, Скворцов попал в реанимацию в результате избиения. Отмечается, что у него возник конфликт с группой молодых людей. Вечером 8 февраля группа молодых людей, состоящая из 7–8 человек, проводила время в одном из заведений, расположенных на Красном проспекте. Все они были одеты в спортивные костюмы и собрались вместе, чтобы отпраздновать рождение ребенка. Именно с ними у комментатора, по данным telegram-канала, возник конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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