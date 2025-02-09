На 96-м году жизни скончалась звезда фильма «Овод» Олег Стриженов

Стриженов скончался в возрасте 95 лет
Российский актер театра и кино Олег Стриженов скончался 9 февраля на 96-м году жизни. О трагедии сообщили его близкие.
«Не стало народного артиста СССР Олега Стриженова», — передает StarHit со ссылкой на сына актера Александра. По предварительным данным, причиной стали последствия ишемического инсульта. Особую популярность он получил после фильма «Овод».
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