На 96-м году жизни скончалась звезда фильма «Овод» Олег Стриженов

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Стриженов скончался в возрасте 95 лет
Стриженов скончался в возрасте 95 лет Фото:

Российский актер театра и кино Олег Стриженов скончался 9 февраля на 96-м году жизни. О трагедии сообщили его близкие.

«Не стало народного артиста СССР Олега Стриженова», — передает StarHit со ссылкой на сына актера Александра. По предварительным данным, причиной стали последствия ишемического инсульта. Особую популярность он получил после фильма «Овод». 

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Российский актер театра и кино Олег Стриженов скончался 9 февраля на 96-м году жизни. О трагедии сообщили его близкие. «Не стало народного артиста СССР Олега Стриженова», — передает StarHit со ссылкой на сына актера Александра. По предварительным данным, причиной стали последствия ишемического инсульта. Особую популярность он получил после фильма «Овод». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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