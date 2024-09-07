Против Моргенштерна* завели дело

08 сентября 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Против рэпера Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Против известного российского исполнителя Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ), настоящее имя — Алишер Валеев, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от правоохранительных органов. «В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — уточнили в правоохранительных органах. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Ранее сообщалось, что Моргенштерну грозит уголовное дело за сокрытие израильского гражданства. Предположительно, рэпер получил израильское гражданство весной 2022 года. *Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против известного российского исполнителя Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ), настоящее имя — Алишер Валеев, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от правоохранительных органов. «В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — уточнили в правоохранительных органах. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Ранее сообщалось, что Моргенштерну грозит уголовное дело за сокрытие израильского гражданства. Предположительно, рэпер получил израильское гражданство весной 2022 года. *Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов