Shot: тысячи жителей Москвы остались без света из-за аварии

Жители поселения в составе Новомосковского административного округа столицы России Московский пожаловались на массовое отключение света. По предварительной информации, причиной происшествия стала авария на местной подстанции. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Несколько тысяч жителей остались без света в поселении Московский недалеко от столицы. Предварительная причина — авария на местной электроподстанции», — написал Shot.
Отмечается, что часть жителей оказались заперты в лифтах. Электриков и спасателей уже вызвали.
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