09 февраля 2025

Shot: тысячи жителей Москвы остались без света из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, причиной отключения света стала авария на электроподстанции
Предварительно, причиной отключения света стала авария на электроподстанции Фото:

Жители поселения в составе Новомосковского административного округа столицы России Московский пожаловались на массовое отключение света. По предварительной информации, причиной происшествия стала авария на местной подстанции. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Несколько тысяч жителей остались без света в поселении Московский недалеко от столицы. Предварительная причина — авария на местной электроподстанции», — написал Shot.

Отмечается, что часть жителей оказались заперты в лифтах. Электриков и спасателей уже вызвали. 

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Жители поселения в составе Новомосковского административного округа столицы России Московский пожаловались на массовое отключение света. По предварительной информации, причиной происшествия стала авария на местной подстанции. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Несколько тысяч жителей остались без света в поселении Московский недалеко от столицы. Предварительная причина — авария на местной электроподстанции», — написал Shot. Отмечается, что часть жителей оказались заперты в лифтах. Электриков и спасателей уже вызвали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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