09 февраля 2025

Глава Краснодара заявил об атаке ВСУ на жилой дом, на крышу которого упал БПЛА

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В доме, на который упал дрон ВСУ, проводят поквартирный обход
В доме, на который упал дрон ВСУ, проводят поквартирный обход Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки БПЛА упали на крышу дома в жилом комплексе «Центральный» в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов и подчеркнул, что жертв в результате происшествия нет, а оперативные службы работают на месте.

«Около 2-х часов ночи наши ПВО сбили украинский дрон над Краснодаром. Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше», — говорится в сообщении главы города в telegram-канале. Он отметил, что жертв в результате происшествия нет.

Об упавших обломках первоначально сообщили местные жители. По их словам, территория была оцеплена полицией и сотрудниками МЧС.

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Обломки БПЛА упали на крышу дома в жилом комплексе «Центральный» в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов и подчеркнул, что жертв в результате происшествия нет, а оперативные службы работают на месте. «Около 2-х часов ночи наши ПВО сбили украинский дрон над Краснодаром. Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше», — говорится в сообщении главы города в telegram-канале. Он отметил, что жертв в результате происшествия нет. Об упавших обломках первоначально сообщили местные жители. По их словам, территория была оцеплена полицией и сотрудниками МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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