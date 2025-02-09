Глава Краснодара заявил об атаке ВСУ на жилой дом, на крышу которого упал БПЛА

Обломки БПЛА упали на крышу дома в жилом комплексе «Центральный» в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов и подчеркнул, что жертв в результате происшествия нет, а оперативные службы работают на месте.
«Около 2-х часов ночи наши ПВО сбили украинский дрон над Краснодаром. Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше», — говорится в сообщении главы города в telegram-канале. Он отметил, что жертв в результате происшествия нет.
Об упавших обломках первоначально сообщили местные жители. По их словам, территория была оцеплена полицией и сотрудниками МЧС.
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