Беспилотник упал на дом, место оцепила полиция: ВСУ атаковали Краснодар в ночь на 10 февраля

Ночью, 10 февраля, около 2 часов ночи (по местному времени) над Краснодаром ПВО сбили украинский дрон. Обломки БПЛА упали на крышу дома в жилом комплексе «Центральный» в Краснодаре. Глава города Евгений Наумов подчеркнул, что жертв в результате ЧП нет. На месте работают оперативные службы. Подробнее об атаке ВСУ на мирный город — в материале URA.RU.
Жители сообщили о взрывах
Об упавших обломках первоначально сообщили местные жители. По словам очевидцев, обломки сбитых БПЛА упали на крышу жилого дома в Краснодаре. Пострадала многоэтажка на улице Буденного. Территория была оцеплена полицией и сотрудниками МЧС.
Мэр города подтвердил атаку ВСУ
Глава Краснодара Евгений Наумов подтвердил атаку беспилотников на город. Он уточнил, что ПВО сбили украинский дрон около 2 часов ночи по местному времени.
«Обломки БПЛА упали на крышу дома в жилом комплексе „Центральный“ в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше», — говорится в сообщении главы города в telegram-канале. Пострадавших в результате прилета нет.
Губернатору доложили об атаке
Губернатор Краснодарского края на контроле региональных властей. Он уточнил, что на данный момент на месте работают специальные службы и правоохранительные органы.заявил, что ситуация находится
«Территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения. Поручил Евгению Наумову держать ситуацию на контроле, при необходимости оказать жильцам дома помощь», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Чем ударили ВСУ по мирному городу
Предположительно, ВСУ атаковали Краснодар американскими дронами PD-2, которые способны преодолеть до 1000 км. Длина такого беспилотника составляет 2,85 метра, он имеет размах крыльев в пять метров, и развивает скорость до 140 километров в час, сообщает telegram-канал Mash.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения этой информации. Ответ на момент публикации не поступил.
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