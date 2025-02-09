Пермский белый медведь Терпей, переехавший в Московский зоопарк из Казани, впервые порыбачил в бассейне Московского зоопарка. Видео опубликовали в соцсетях организации.
«Первая рыбалка Терпея! Наш северный великан уже освоился в своем бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается! Медведь внимательно изучил подводное пространство, нашел рыбу, выловил и вынырнул с добычей», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале Московского зоопарка.
Хищник прибыл в столицу осенью 2024 года. В Московском зоопарке зоологи назначили медведю поддерживающую терапию и разработали специальный рацион в связи с преклонным возрастом. Терпея в 2019 году отправили в зоопарк Казани на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре 2023 года активисты объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания медведя в Казани «ужасными». Животное обитало в маленьком вольере на голом бетоне и не получало нужного питания, из-за чего у него начались проблемы со здоровьем.
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