09 февраля 2025
08 февраля 2025

Пермский белый медведь впервые порыбачил в Московском зоопарке. Видео

Пермский белый медведь освоился в Московском зоопарке
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь отлично адаптировался после переезда
Медведь отлично адаптировался после переезда Фото:

Пермский белый медведь Терпей, переехавший в Московский зоопарк из Казани, впервые порыбачил в бассейне Московского зоопарка. Видео опубликовали в соцсетях организации.

«Первая рыбалка Терпея! Наш северный великан уже освоился в своем бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается! Медведь внимательно изучил подводное пространство, нашел рыбу, выловил и вынырнул с добычей», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале Московского зоопарка.

Хищник прибыл в столицу осенью 2024 года. В Московском зоопарке зоологи назначили медведю поддерживающую терапию и разработали специальный рацион в связи с преклонным возрастом. Терпея в 2019 году отправили в зоопарк Казани на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре 2023 года активисты объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания медведя в Казани «ужасными». Животное обитало в маленьком вольере на голом бетоне и не получало нужного питания, из-за чего у него начались проблемы со здоровьем.

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Пермский белый медведь Терпей, переехавший в Московский зоопарк из Казани, впервые порыбачил в бассейне Московского зоопарка. Видео опубликовали в соцсетях организации. «Первая рыбалка Терпея! Наш северный великан уже освоился в своем бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается! Медведь внимательно изучил подводное пространство, нашел рыбу, выловил и вынырнул с добычей», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале Московского зоопарка. Хищник прибыл в столицу осенью 2024 года. В Московском зоопарке зоологи назначили медведю поддерживающую терапию и разработали специальный рацион в связи с преклонным возрастом. Терпея в 2019 году отправили в зоопарк Казани на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре 2023 года активисты объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания медведя в Казани «ужасными». Животное обитало в маленьком вольере на голом бетоне и не получало нужного питания, из-за чего у него начались проблемы со здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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