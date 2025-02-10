«Миротворцы» без мандата Совета Безопасности ООН станут законной целью для российских вооруженных сил на Украине. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Никакие „миротворцы“ не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил», — передает слова Небензи РИА Новости.
Согласно данным, предоставленным Службой внешней разведки РФ (СВР), Запад намерен создать на территории Украины миротворческий контингент, численность которого составит 100 тысяч военнослужащих. В СВР считают, что это действие можно расценивать как фактическую оккупацию страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, и упомянул, что разговоры о миротворцах преждевременны, передает «Ридус». Российский лидер Владимир Путин подчеркивал важность достижения долгосрочного мира на Украине, основанного на уважении интересов всех народов региона.
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